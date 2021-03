Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SAN VITOLa data da segnare in agenda è il 25 marzo: questo è il giorno, su proposta del ministero dei Beni culturali, diventato ufficialmente il Dantedì. Secondo gli studiosi, infatti, proprio il 25 marzo del 1300 Dante Alighieri inizia la sua discesa agli inferi Nel mezzo del cammin di nostra vita. E il 25 marzo il Comune ha in programma vari eventi per ricordarlo. «La nostra cittadina non poteva mancare all'appuntamento nel ricordare...