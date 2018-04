San Vito Francesco alle olimpiadi di astronomia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SAN VITO C'è anche uno studente pordenonese tra i 5 che rappresenteranno l'Italia alle Olimpiadi di astronomia che si terranno tra fine settembre e inizio ottobre prossimi nello Sri Lanka. Si tratta di tre ragazzi della categoria Junior 2 e due di quella senior, appena selezionati tra gli 80 che si sono presentati in gara a Bari nella finale della competizione promossa dal ministero dell'Istruzione in collaborazione con la Società astronomica italiana (Sait) e l'Istituto nazionale di astrofisica (Inaf). In particolare, da Pordenone partirà...