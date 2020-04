SAN VITO

(em) «L'emergenza coronavirus richiede alle istituzioni cittadine, oltre a far rispettare in maniera puntuale le disposizioni nazionali e regionali, di attivarsi immediatamente su più fronti». Parte da questa premessa il consigliere comunale Giacomo Collarile (Alternativa comune) nell'annunciare l'interrogazione depositata per chiedere al Comune di abbattere la tassa di occupazione del suolo pubblico. «Se da una parte si deve agire per garantire il sostegno ai più deboli e chi è in difficoltà - spiega il consigliere d'opposizione -, dall'altra bisogna lanciare azioni in grado di dare risposta alle piccole attività economiche che sono tra le più colpite e che rischiano di non riaprire più: infatti, oggi sono completamente prive di entrate, dovendo comunque sostenere dei costi». Da qui la proposta di abbattere la Tosap, la tassa di occupazione del suolo pubblico, per tutto l'anno 2020. «Sarebbe un piccolo aiuto ma immediato, e soprattutto guarderebbe al futuro di queste attività ora in difficoltà - prosegue Collarile -: dobbiamo incominciare a pensare al dopo emergenza sanitaria; bisogna mettere in campo azioni volte a facilitare la ripresa di tutte le nostre realtà produttive e commerciali. Non possiamo intervenire tardi».

