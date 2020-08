IL PARCO

PORDENONE A meno di un mese dall'inaugurazione, annunciata dal sindaco per il 12 settembre, si accende il dibattito attorno al nuovo parco di San Valentino, riqualificato grazie alla Fondazione Pier Antonio Locatelli per farne un parco inclusivo. Obiettivo, questo, condiviso da tutti, con il dubbio però, sollevato da Giuseppe Ragogna e ripreso dal consigliere del Pd Nicola Conficoni, che potesse essere realizzato anche in un modo meno invasivo e con meno cemento. Il progetto prevede infatti fra l'altro di realizzare, lungo la sponda del lago, una serie di terrazzamenti raccordati da rampe dalla leggera pendenza, accessibili in sicurezza e integrati con sedute per la contemplazione del lago. Quanto all'area giochi, si vuole invece raccontare, secondo la relazione che illustra il progetto, la storia dell'acqua che, derivando dal lago di San Valentino, entra nel parco e, con la sua forza, imprime movimento a una serie di ruote colorate disegnate a terra o spinte fuori dal terreno come elementi tridimensionali.

IL CONSIGLIERE

L'amministrazione comunale chiede il consigliere di opposizione - chiarisca se intende cementificare il parco di San Valentino. Tutti condividiamo l'opportunità che non sia solo un luogo di svago ma anche di inclusione. Come dimostrano le reazioni alla denuncia di Giuseppe Ragogna, però, i blocchi di cemento colati nel mezzo di uno dei due grandi prati che caratterizzano il più frequentato polmone verde cittadino e lungo la sponda del laghetto destano non poche perplessità. Anche l'annunciata volontà di ricavare un'area avventura artificiale merita un approfondimento. La questione si riallaccia insomma ad altri interventi contestati, come quelli che hanno comportato l'eliminazione degli alberi per realizzare le fognature: Dopo l'eliminazione degli alberi dalle strade, è lecito domandarsi se il sindaco voglia trasformare in luna park uno dei più importanti parchi cittadini. Negli ultimi anni apprezzati interventi come la riqualificazione dell'ex ghiacciaia e l'installazione di nuovi giochi anche fruibili da persone disabili hanno rivalutato il San Valentino, ma senza snaturarlo.

L'ASSESSORE

Per l'assessore Cristina Amirante, quella su cementificazione e disboscamento è una tiritera strumentale che vale sia per via Piave che per il parco: il parco inclusivo, regalato alla città da una famiglia che nel mondo della disabilità ha voluto investire moltissimo, svolge il ruolo essenziale di far giocare assieme e senza diversità tutti i bambini, attraverso giochi che hanno la forma di ruote e ingranaggi. Anche i bagni non hanno più la distinzione tra disabili, uomo e donna, ma il bagno è per grandi e piccini. E' evidente che per questa opposizione in cerca soltanto di voti e visibilità politica bisogna strumentalizzare ogni cosa. Se lo avessero fatto in Svezia avrebbero applaudito - aggiunge il sindaco Alessandro Ciriani -. E invece, evidentemente, il raffinato gusto estetico di lor signori viene prima del diritto dei disabili a integrarsi, giocare, vivere il parco.

PARCO GALVANI

Intanto Marco Cavallaro e Francesco Saitta guardano a un altro dei parchi pordenonesi, il parco Galvani: Il parco è ben pensato e strutturato, i giochi sono molti, inseriti armonicamente nell'ambiente, a differenza delle nuove strutture cementate del parco San Valentino, e ben variegati per diverse età. I cittadini che sono passati di là sicuramente avranno però notato lo stato di degrado in cui versa il parco: immondizie non prelevate, bottiglie di vodka e residui di ogni genere sotto alle panchine. Eppure non ci vuole molto.

