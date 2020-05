LA MESSA SICURA

PORDENONE Per entrare nella chiesa dei Cappuccini oggi servirà il numerino e una buona dose di pazienza. Del resto la pandemia ha imposto a tutti la necessità di fare squadra e di essere cauti, per evitare guai peggiori. Così, nella popolare parrocchia cittadina di San Francesco, don Gianfranco Furlan (che è anche l'economo del seminario) ha preparato una task-force di 30 volontari con le loro pettorine ecologiche personalizzate. Ieri pomeriggio c'è stata la prova generale. Questa mattina è atteso il debutto, con la messa grande della domenica, la prima con il popolo. La novità più grossa è proprio rappresentata dal tagliando all'ingresso, legato al rigido contingentamento delle presenze.

«Ho chiesto a tutti i collaboratori - anticipa il sacerdote - di essere scrupolosi, utilizzando il giusto atteggiamento che sa condire bene una battuta umoristica, senza volerla trasformare in un richiamo. Il gel liquido per igienizzarsi sarà nell'acquasantiera, con l'obiettivo di mantenere l'idea pastorale d'intingervi la mano e poi segnarsi il capo. Al termine i volontari dovranno invitare le persone a non creare assembramento né dentro né fuori». Le squadre sono composte da quattro aiutanti del prete per ogni celebrazione. Due sono quelle previste per oggi: una si occuperà dell'accoglienza e l'altra dell'igienizzazione al termine di ogni messa. I posti possibili, tra aula e presbiterio, sono 110. A ogni fedele verrà consegnato un biglietto con un numero, che andrà conservato in caso di necessità di uscita e rientro nell'edificio. «Ciascun gruppo di volontari ha un coordinatore che aiuterà le persone a sedersi, partendo dai banconi più esterni - aggiunge don Furlan -. Entrando si possono ricevere il foglietto dei canti e quello delle letture della Parola, che poi dovranno essere rigorosamente portati a casa, essendo già stati utilizzati una volta. Le porte della chiesa rimarranno sempre aperte per arieggiare, come da Protocollo Cei-Governo. Niente chierichetti, a causa del distanziamento interpersonale.

Nella parrocchia di San Pietro Apostolo e Sant'Antonio Abate di Cordenons invece i posti sono 160 (tutti a sedere) e i volontari 60. Li ha formati don Ivano Zaupa, supportato dai tre confratelli che vivono nella canonica, che serve pure il Pasch. «Li attende un servizio lungo e pesante ricorda Zaupa , dopo i primi entusiasmi si sentiranno inevitabilmente la stanchezza e la fatica. Per questo servono pazienza e amore». I fedeli saranno disposti in due file sul piazzale, in direzione delle porte. Tra l'ingresso esterno e quello interno verrà allestito una specie di triage: entrando si riceverà il gel direttamente in mano. I bambini sino a 5 anni sono esonerati dalla mascherina, ma dovranno rimanere al fianco del loro genitori. La Comunione sarà portata direttamente sul posto.

Pier Paolo Simonato

