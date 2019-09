Salvini, la sfida da Pontida a Villa Dolfin di Porcia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CAPITANOPORDENONE Dopo aver acceso la folla leghista di Pontida il capitano del Carroccio Matteo Salvini annuncia la sua presenza in regione per il prossimo 6 ottobre. E la sede scelta dal leader leghista è la festa regionale del partito che sarà organizzata nella villa Dolfin a Porcia dal 4 al 6 ottobre prossimi. L'ex ministro dell'Interno arriverà a Porcia proprio per chiudere la due giorni leghista: l'appuntamento è per domenica 6 alle 20,30.LA SFIDALa sfida al nuovo governo appena entrato in carica lanciata proprio dal grande prato...