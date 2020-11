LA POLEMICA

PORDENONE La petizione di un gruppo di residenti dei condomini che si affacciano su piazzetta dei Domenicani e viale Cossetti apre il dibattito sulla disposizione attuale del mercato, forse transitoria o forse no, e sull'opportunità di un ritorno in piazza della Motta una volta che i lavori saranno completati, che l'amministrazione non considera così scontata.

A fronte di chi lamenta i disagi legati alla sosta - spiega infatti l'assessore al Commercio Emanuele Loperfido -, non manca invece chi, sia fra i residenti che fra i commercianti, apprezza questa soluzione, anche per l'inserimento di piazzale Risorgimento nel circuito delle bancarelle.

Fra coloro che si schierano decisamente per il ritorno in piazza della Motta c'è il consigliere comunale di Pordenone 1291 Marco Salvador, che sul disagio lamentato dai residenti commenta: «Mi dispiace, ma l'avevamo detto: ancora una volta l'assessore Loperfido non comprende l'importanza del mercato e la sua funzionalità. Avevamo già indicato come viale Cossetti non fosse adatto perché questa soluzione scontenta molti residenti e commercianti ed è evidente che vi si creano assembramenti e calca in un periodo in cui il distanziamento è importante». Quanto poi alla dislocazione del mercato in piazza Risorgimento, quello che l'amministrazione considera il punto forte dell'attuale soluzione, per il consigliere di opposizione «il mercato in piazza Risorgimento in realtà non è in piazza Risorgimento, perché la tocca solo marginalmente. Inoltre ha una disposizione assurda: basti pensare alla bancarella di ortofrutta disposta all'estremità, fra piazza Risorgimento e viale Dante, esposta allo smog del traffico e per di più collocata di fronte a una attività analoga in sede fissa. L'assessore non dice - continua - quello che tutti temono: che questa amministrazione, pur di non contraddirsi, non intende riportare il mercato in piazza della Motta. E invece il mercato deve sì ritornare in piazza della Motta, il progetto di riqualificazione deve prevedere la possibilità di ricollocare le bancarelle in quello che è storicamente il loro posto, anche perché l'area del centro storico sta pagando le conseguenze del trasferimento».

Da riproporre invece, secondo Salvador, la soluzione sperimentata nella riapertura post lockdown, con alcune bancarelle in piazza XX Settembre.

Lara Zani

