LA POLEMICA

PORDENONE «Cronaca di un fallimento annunciato»: definisce così Marco Salvador (Pordenone 1291) la partenza difficile delle due piattaforme di e-commerce per i negozi cittadini, Rivemo e Zoona, presentate ufficialmente nello scorso mese di maggio: «Non basta scimmiottare idee che funzionano per aver successo esordisce -, l'e-commerce ha regole ferree quanto il commercio tradizionale, non rispettarle significa perdere la scommessa già dall'inizio».

LE CRITICITÀ

«Un errore comune - spiega il consigliere di minoranza - è pensare che le vendite online siano facili e veloci, senza un grosso lavoro alle spalle: chi aprirebbe un negozio tradizionale, pieno di merce da vendere, abbandonandolo senza personale, senza un responsabile, senza alcuna promozione? Ovviamente nessuno, e lo stesso deve valere anche per un negozio online. Ci vogliono cura, programmazione continui per ottenere i risultati e farli crescere nel tempo. La realizzazione della piattaforma di e-commerce è solo l'ultima fase di un progetto ben più ampio, che deve necessariamente partire da business plan, marketing plan e communication plan».

Nel caso specifico, sostiene ancora Salvador, «la pubblicità da sempre è l'anima del commercio, ma per il commercio elettronico la pubblicità vale ancora di più del sito o della piattaforma stessa. Pertanto era necessario un sostegno di marketing gigantesco perché i progetti Rivemo e Zoona funzionassero nel mare magnum dell'e-commerce, dove le iniziative e le proposte sono un numero prossimo all'infinito mentre in una realtà come la nostra, cittadina e regionale, i numeri in valori assoluti sono molto piccoli».

RISCHIO SFIDUCIA

La conclusione è che «il tentativo di Sviluppo e Territorio appare fatto in fretta, raffazzonato, dettato più dall'urgenza imposta dal lockdown e dall'accelerazione al cambiamento imposta dalla pandemia che dalla pianificazione: come opposizioni da tempo avevano sollevato il tema dei ritardi di Sviluppo e Territorio su questi temi come su molti altri. Questo tentativo, però aggiunge ancora l'esponente di Pn1291 -, rischia di compromettere anche per il futuro una dinamica di sviluppo possibile per il commercio cittadino, perché se sbagli l'inizio comprometti poi la fiducia per gli investimenti futuri. Temo che ancora una volta, come già in altre occasioni, l'iniziativa di Sviluppo e Territorio sia stata per dire abbiamo fatto qualcosa e poterlo annunciare. Il problema è che di mezzo ci vanno i soldi pubblici e quelli dei nostri imprenditori; ci stupisce - conclude Salvador - come l'amministrazione Ciriani abbia delegato a questo istituto così molte deleghe per il commercio cittadino, nonostante a oggi di risultati non se ne vedano».

Lara Zani

