Salvador: «Cantieri in città i rimborsi sono una beffa»

LA POLEMICAPORDENONE «Profonda delusione per come si sta gestendo la questione dei rimborsi ai commercianti danneggiati dai cantieri e dai relativi numerosi ritardi oramai evidenti a tutti e che vedono tra le vittime più colpite gli imprenditori di via Cappuccini»: commenta così il consigliere comunale Marco Salvador (Pn1291) l'esito dell'incontro di giovedì fra l'amministrazione comunale e i commercianti per fare il punto sui cantieri in città.«Se la soluzione può essere trovata solo intervenendo sulla tassazione locale - continua il...