LA PROTESTA

PORDENONE Grande viabilità ed eventi in fiera, ma anche la possibile soluzione che eviterebbe il giro del ring per raggiungere la stazione. Fanno discutere gli interventi prospettati dall'amministrazione per risolvere le criticità relative al traffico. L'intervento di replica è firmato da Marco Salvador, consigliere di Pordenone 1291.

L'INTERVENTO

«Una bretella che colleghi l'uscita autostradale e il parcheggio nuovo della fiera è un'idea certamente da considerare, ma bisogna farlo con attenzione, valutandola non solo sull'onda dell'emergenza ma inserendola in un disegno più ampio del traffico cittadino; quello che invece risulta chiaro è, ancora una volta, che questa amministrazione naviga a vista in tema di mobilità, rispondendo in modo schizofrenico alle emergenze che affliggono la viabilità di Pordenone. Le problematiche della città sono sempre le stesse da molto tempo, aggravate negli ultimi anni dall'aumento del tasso di motorizzazione nel nostro territorio. O si prende coscienza di questo dato che è in forte contrasto con le sensibilità e le esigenze di sostenibilità ambientale oppure non si va da nessuna parte, perdendo così un treno per lo sviluppo di Pordenone. Infatti, ad un incremento del numero di auto in circolazione l'amministrazione Ciriani-Amirante risponde con l'aumento delle strade interne, non volendo mai incidere sulle soluzioni da adottare per abbassare utilizzo dell'auto sia breve ma anche a medio e lungo termine. Di questa incapacità dell'amministrazione l'idea il sovrappasso di Via Cappuccini è il simbolo. L'assessore e il sindaco, invece di portare ulteriore traffico veicolare nei pochi spazi rimasti liberi, la cui gestione sarà così ulteriormente resa difficile, dovrebbero iniziare a pensare, con un piano specifico, di utilizzare le poche aree senza auto allargandole e dedicandole al trasposto pubblico e al trasporto sostenibile. Il fatto che l'amministrazione in tema di mobilità risponda alle emergenze in modo impulsivo, a testa bassa senza alzare lo sguardo oltre ai propri confini comunali manifesta una mancanza di un pensiero forte sul tema della sostenibilità da parte di questa maggioranza, condizionati dalla paura di perdere qualche voto e sottraendosi così a un confronto che prima o poi la città dovrà sostenere».

«Allontanare Pordenone, come fanno Amirante e Ciriani, da un ragionamento più ampio sulla mobilità e sul trasporto, escludendo il conurbamento, impedisce di trovare soluzioni per la città: non si può parlare di traffico a Pordenone senza riflettere sulle infrastrutture generali del territorio sulle quali l'amministrazione appare totalmente distratta come ha dimostrato la vicenda del ponte sul Meduna, a cui si aggiungono l'inerzia sulla gronda nord e la mancanza di azioni per la metropolitana leggera».

