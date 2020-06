LA POLEMICA

PORDENONE «Il nervosismo della Giunta Amirante/Ciriani è lampante e deriva dalla difficoltà di trovare alibi alle numerose aspettative e promesse mancate, la narrazione di una città in rinascita dopo quattro anni in cui in realtà ci si è impegnati solo sull'ordinaria amministrazione non regge. Il grande fallimento di questa amministrazione è rappresentato dall'incapacità di fare scelte sulla pianificazione urbanistica e mobilità da parte dell'asessora Amirante, situazione che risulta scomoda anche all'interno della maggioranza stessa». A colpire l'amministrazione è il consigliere Marco Salvador dopo che la stessa Amirante, dati alla mano, ha spiegato che la città sta crescedno grazie alla cura Ciriani. Salvador però va avanti. «Il piano della mobilità finora visto in realtà è un parziale rivisitazione di quello precedente, con l'aggravante di aver messo al centro della mobilità le auto con scelte più da anni 80 che da terzo millennio e i dati di aumento delle zone 30 e ztl annunciati in conferenza stampa sono quelli previsti nel piano della mobilità approvato nel 2015. La variante generale del PRG di cui ancora non si ha traccia, arriverà forse a tempo scaduto a fine mandato, nonostante gli annunci sempre disattesi di pronta efficacia mentre gli elementi finora trapelati sono gli stessi presenti sul piano in vigore e dove le uniche novità ad ora trapelate fanno temere scelte che portino ad un atteggiamento più morbido sui vincoli idrogeologici per i siti industriali con il rischio di mettere in pericolo la nostra comunità e le nostre aziende. Questa amministrazione si dimostra essere attenta alle conferenze stampa annunciando opere mirabolanti e perdendo di vista la riqualificazione del patrimonio esistente non avendo colto nulla del mondo nuovo del post covid. Ed ecco che ci troviamo con il bronx semi vuoto, Amman ancora in stato di abbandono, Piazza Risorgimento e Viale Marconi peggio di 4 anni fa, ex banca d'Italia con cartello affittasi, il mega progetto sul Noncello rimasto in forma di rendering nonostante i soldi spesi. Tutto questo mentre Corso Vittorio Emanuele perde sempre più negozi, i valori immobiliari sono fermi al palo, gli investimenti privati e le grandi firme prendono altre strade. L'alternativa su cui la parte civica dell'opposizione sta lavorando parte proprio dal fallimento dell'amministrazione Amirante/Ciriani: un modello di città completamente nuovo, incentrato su un'urbanistica e una mobilità in sintonia con l'ambiente, una Pordenone in cui sia attraente vivere e fare impresa per le nuove generazioni, è necessario un nuovo patto tra pubblico e privato per dare una nuova forma ai beni comuni come gli spazi pubblici, i servizi e i valori ambientali».

