SALUTE PORDENONE Ammontano a 84 milioni di euro le risorse destinate al Friuli

SALUTEPORDENONE Ammontano a 84 milioni di euro le risorse destinate al Friuli Venezia Giulia per le spese in conto capitale a beneficio della sanità regionale, soldi che, rende noto l'Amministrazione, verranno utilizzati per interventi di ammodernamento tecnologico e per l'adeguamento delle strutture alle normative antisismiche e antincendio. La decisione, assunta stamane a Roma nel corso della Conferenza Stato-Regioni, è frutto dell'intesa sulla proposta di deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica sulla...