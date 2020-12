IL BOLLETTINO

PORDENONE Scende il numero di casi in regione, ma aumenta lievemente la percentuale di infezioni sul numero di tamponi eseguiti. Resta costante invece il numero dei decessi: tre nelle ultime 24 ore nella Destra Tagliamento. Sono stati rilevati 658 nuovi contagi (il 10,24 per cento dei 6.427 tamponi eseguiti). Piccolo incremento inoltre nelle Terapie intensive. Sono inoltre stati registrati 21 decessi da Covid-19, a cui si aggiungono ulteriori 9 morti pregresse inserite ieri a sistema e avvenute nei primi giorni di dicembre. I casi attuali di infezione risultano essere 15.366. Salgono a 64 i pazienti in cura in terapia intensiva mentre scendono a 658 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 1.089. I totalmente guariti sono 20.029, le persone in isolamento 14.155. Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 42 casi di persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari che sono risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale sei.

PERSONALE CONTAGIATO

Sul fronte del sistema sanitario nuove positività in ospedale di due medici, quattro infermieri, un tecnico e quattro Oss. Tra il personale contagiato anche Massimo Crapis, responsabile dell'Infettivologia dell'ospedale di Pordenone. «La morsa sugli ospedali persiste, il personale è sempre più provato. Mi spiace - ha riferito lo stesso dottore nel suo profilo facebook in serata - che per qualche giorno il mio supporto non potrà essere fattivo perché anch'io sono tra i caduti sul fronte in quanto mi sono ammalato di Civid. Cercheremo di lottare, mi sento bene e anche il saturimetro conferma. Siamo tutti a rischio, è fondamentale mantenere comportamenti corretti».

d.l.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA