Con un emendamento votato favorevolmente in consiglio regionale, il Gruppo di Fratelli d'Italia ha proposto l'allargamento dell'utilizzo delle sale riunioni regionali a condizioni dedicate ad associazioni, società sportive iscritte nel Registro nazionale delle associazioni, società sportive dilettantistiche e alle istituzioni scolastiche, per eventi di particolare rilevanza regionale. «Abbiamo risposto ad una lacuna normativa spiega il Consigliere regionale di Fratelli d'Italia Alessandro Basso-, che si palesava pressoché giornalmente come esigenza giustificata da parte delle scuole e della diffusa e proficua rete di associazioni sportive e culturali, che arricchiscono il nostro territorio». Accolta favorevolmente dalla Giunta regionale e trovato sostegno fattivo dall'Assessore allo Sport e alla Cultura Tiziana Gibelli, la misura normativa è un segno di riconoscimento dell'impegno e della dedizione con cui gli istituti scolastici e le associazioni sportive e culturali operano a favore dei cittadini. «Il mio ringraziamento va all'Assessore regionale Gibelli aggiunge Basso-, che si è rivelata una volta in più sensibile e disponibile nei confronti della formazione e della tutela dei giovani».

