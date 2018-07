Saldi, partenza in sordina nonostante sconti pesanti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

COMMERCIOPORDENONE Vetrine per lo più all'insegna della sobrietà ma tagli ai prezzi piuttosto pesanti, con punte del 70 per cento, nel giorno del debutto dei saldi.Ma le grandi occasioni e le tante proposte per grandi e bambini non sono bastate a riempire il centro, almeno nel pomeriggio di ieri. Per i commercianti, tuttavia, la speranza era riposta soprattutto nell'apertura serale fino alle 23, che è coincisa anche con l'ultima serata del Blues Festival. La prima impressione, tuttavia, è stata che i prezzi fortemente ribassati non siano...