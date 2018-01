Saldi, debutto in sordina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

COMMERCIOPORDENONE Debutto incerto per i saldi invernali pordenonesi: al calendario diverso rispetto a quello dello scorso anno, che impedisce un confronto realistico, si affianca un meteo insolito - che ha portato molti lontano dalla città - e anche un andamento delle presenze in centro piuttosto altalenante nel corso di questi primi tre giorni.D'altra parte, la giornata di ieri ha visto un forte afflusso di persone nei centri commerciali, che si è tradotto anche in rallentamenti del traffico. «Per avere dei dati ufficiali - commenta...