Saldi, bilancio magro Tocca allo sbaracco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

COMMERCIOPORDENONE I saldi estivi non svoltano l'anno nero del commercio, ma gli esercenti pordenonesi ci provano fino all'ultimo riproponendo per la seconda volta lo Sbaracco, la festa di fine estate del commercio cittadino. Da festeggiare, in realtà, ci sarebbe ben poco. Anche se i saldi estivi e i Giovedì sotto le stelle hanno avuto un andamento in linea con quello degli anni passati, questo non è bastato a invertire la rotta rispetto a una primavera decisamente difficile.SOTTO LE STELLEL'andamento delle serate sotto le stelle è stato,...