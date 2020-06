LO STALLO

PORDENONE Non basta nemmeno il bonus Covid, cioè la misura inserita dalla Regione nella legge Omnibus che garantisce un fondo da destinare agli accorgimenti imposti dalle nuove norme anti-contagio: almeno in provincia di Pordenone, nessuna sagra estiva è pronta a ripartire. Rappresenta un'eccezione il Medioevo di Valvasone, che però non si può inquadrare al 100 per cento nella categoria delle sagre paesane. Ce la potrà forse fare la Sagra dei Osei di Sacile - magari soltanto limitatamente alla parte fieristica dell'evento -, ma si tratta comunque di appuntamenti già in calendario a settembre. Al momento per l'estate non se ne parla nemmeno. La speranza delle varie Pro loco, infatti, era quella che le linee guida dello scorso 18 giugno potessero essere riviste al ribasso dall'ultima Conferenza delle Regioni, ma così non è stato. Per poter organizzare una sagra, oggi è ancora necessario trattare l'attività di un chiosco come un vero ristorante (impossibile anche solo da immaginare) e organizzare gli spazi in una giungla di norme piena di insidie e di rischi per gli organizzatori stessi, senza contare il fatto di dover tenere traccia per 14 giorni di tutte le persone che partecipano a un evento. Senza una revisione delle regole, quindi, arrivederci a tutto il calendario estivo in provincia. E come conferma il direttivo delle Pro loco del Fvg, al momento non c'è alcuna richiesta per l'organizzazione di eventi nel pordenonese.

GLI ALTRI SETTORI

Il comparto delle sale giochi, slot e scommesse spera di poter ripartire dal prossimo 15 giugno. Le linee guida ci sono e si attende che la misura sia inserita nel prossimo decreto del presidente del Consiglio, dal momento che il Fvg non sembra essere intenzionato a includere il settore nell'ordinanza locale. Per quanto riguarda invece lo sport amatoriale di squadra (quindi anche il calcetto tra amici), la data da segnare è quella del 22 giugno. Quindi bisognerà aspettare ancora, perché attualmente un protocollo di sicurezza non c'è.

