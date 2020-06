(m.a.) C'è una frase, modificata nelle ultime linee guida elaborate dalla Conferenza delle Regioni, che fa sperare le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia. Agli organizzatori delle sagre, infatti, si chiede di «riorganizzare gli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso,

contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti». Il contingentamento degli ingressi, un criterio che avrebbe definitivamente acceso il semaforo rosso di fronte a quasi tutti gli eventi in regione, è stato derubricato da obbligo a consiglio. Si dovranno limitare le presenze, insomma, soltanto se non si riuscirà - negli spazi assegnati alla singola sagra - a garantire la distanza di almeno un metro tra le persone. Se invece tra i tavoli di un capannone o tra le attrazioni di una fiera si sarà in grado di far rispettare il famoso metro, allora non servirà il conta-persone all'ingresso. Un dettaglio, questo, in grado di salvare alcune sagre da morte certa. «In queste ore - ha spiegato Antonio Tesolin - consigliere dell'Unione delle Pro loco de Fvg - stiamo lavorando per rimetterci in moto. L'ammorbidimento di alcune norme rappresenta sicuramente una buona notizia. Metteremo a disposizione lo sportello Sos sagre (nato per istruire le associazioni in seguito alle circolari emanate dopo i fatti di piazza San Carlo a Torino, ndr) per iniziare il duro lavoro con tutti gli organizzatori degli eventi». Un altro dettaglio importante riguarda la necessità di tracciare gli accessi alle sagre e di tenere nota delle presenze per almeno 14 giorni. Anche questo non è più un obbligo, ma solo una facoltà, anche se vivamente consigliata. «La nostra speranza - ha ribadito Tesolin - è quella di iniziare a salvare almeno le sagre e gli eventi in programma a partire dal mese di agosto». E in provincia di Pordenone la mente non può che correre alla Sagra dei Osei di Sacile oppure ai Thest di Polecnigo, ma anche ad altre manifestazioni come il Medioevo di Valvasone, magari da presentare in forma light.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA