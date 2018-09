Sagra di San Michele, quarantatré anni ben portati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SACILESecondo fine settimana per la Sagra di San Michele giunta alla 43. edizione. Una tre giorni ricca di appuntamenti, in particolare per la giornata di domani, che richiamerà un pubblico numeroso, come ormai da tradizione, per una manifestazione che ha saputo ritagliarsi un posto di rilievo fra le sagre paesane dell'area liventina. «Questo secondo fine settimana di festeggiamenti - evidenzia il presidente dell'associazione Comunità nuova Ronche San Michele, Giuseppe Serratore - ha visto ieri sera la 19° serata del pesce specialità...