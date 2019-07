Safop, si cercano investitori per salvarla

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CRISI DRAMMATICAPORDENONE La drammatica situazione della Safop sarà al centro di un primo tavolo regionale - chiesto ieri mattina congiuntamente da Unindustria e organizzazioni sindacali - e convocato in Comune dal sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani per domani pomeriggio. «La messa in liquidazione della società - ha detto il sindaco - senza avvisare nessuno e un modo vergognoso di comportarsi, una dimostrazione di odioso sfruttamento del nostro capitale industriale e umano. È stato convocato un tavolo urgente con sindacati, Regione...