Safop, dodici mesi di cassa integrazione

LA SVOLTAPORDENONE Via libera alla cassa integrazione straordinaria per un anno a partire dall'11 luglio per i 76 ex lavoratori della Safop srl, l'azienda metalmeccanica insediata in Comina dichiarata fallita nelle scorse settimane. Ieri rappresentanze sindacali e dell'associazione di categoria si sono recate al Mise per la sottoscrizione dell'accordo che, spiega Cristiano Danelon della Fiom Cgil, ha ratificato il piano concordato nei giorni scorsi in Regione e al quale dovrà ora seguire l'apposito decreto. Il 31 luglio, infatti, la Giunta...