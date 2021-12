L'INCONTRO

PORDENONE (lz) Il Babbo Natale del quartiere del Sacro Cuore incontra bambini e anziani. Come previsto nel programma dell'associazione Insieme per, nel quartiere di Pordenone Nord - Sacro Cuore e Immacolata -, nei giorni scorsi un gruppo di volontari fra i quali il Babbo Natale del sodalizio hanno fatto visita agli ospiti della comunità alloggio per anziani Casa Colvera per gli auguri natalizi con consegna di doni; a seguire. nel salone della comunità nell'oratorio Don Angelo Ciani, nella parrocchia del Sacro Cuore, sono stati portati gli auguri agli anziani del quartiere e ai loro familiari, con un brindisi. Presenti per un saluto anche il sindaco Alessandro Ciriani e il parroco del Sacro Cuore e dell'Immacolata don Maurizio Lessio. È seguita, nei giorni successivi, la visita agli ospiti dell'Anffas onlus per gli auguri natalizi, con consegna di doni, e durante il rientro Babbo Natale si è fermato anche alla Cittadella della salute per un saluto e un augurio alle persone che in coda per la vaccinazione anti-Covid19. Per l'associazione guidata da Angelo Gnan è stato un week end di attenzioni natalizie verso persone che più ne hanno bisogno. Non sono poi mancati gli incontri di Babbo Natale con i bambini, con consegna di dolciumi e foto nella la casetta natalizia, dove sono state anche offerte bevande calde.

