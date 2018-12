CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SACILE «Le parole di ringraziamento del presidente della Nuova Sacilese 1920, Vincenzo Lisetto, all'assessore allo Sport Claudio Salvador erano precise e non si prestano a fraintendimenti». Lo sottolinea il coordinatore di Fratelli d'Italia, Francesco Morabito, rivolgendosi al neo presidente onorario per tranquillizzarlo: «I suoi ringraziamenti non hanno aggiunto nulla a quanto già si diceva sulle garanzie date dall'assessore Salvador, che non sono consulenza per la costituzione della nuova Società biancorossa». Morabito assicura che...