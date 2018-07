CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SACILE La messa in sicurezza di viale Zancanaro per i pedoni e per i ciclisti passa necessariamente per la riorganizzazione del trasporto pubblico locale. Una questione sollevata dalla precedente amministrazione comunale ancora nel 2010 e che fino a oggi ancora non ha trovato modo di essere completata. A sollecitare la Regione sono il sindaco Carlo Spagnol e l'assessore ai lavori pubblici Roberto Ceraolo che in questi giorni stanno provando ad accelerare le procedure burocratiche che si sono inceppate con la chiusura della Provincia e il...