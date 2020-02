SACILE

Fin dal primo mattino, con l'arrivo dei carri, dei gruppi di mascheroni e della Banda e delle majorettes di Prata, Sacile vivrà oggi appieno il clima della festa di Carnevale. Nel centro storico appariranno le transenne, per delimitare le aree lungo le quali, nel primo pomeriggio, transiteranno i carri allegorici. Piazza del Popolo è pronta ad accogliere il volo della Colombina Debra Zambon, che questa mattina, assistita dagli speleologi sacilesi, effettuerà le ultime prove. Sotto la loggia del Municipio sarà allestito lo spazio che accoglierà il Concorso delle mascherine, che alle 16.30, al termine della sfilata, passeranno al vaglio di una giuria composta da rappresentanti della Pro ed esperti di grafica, che sceglieranno le migliori per ogni categoria in gara. «Premi - assicura la presidente Lorena Bin - che andranno a tutti i partecipanti, grazie alla generosità della Cartoleria Tavella. Alle 14.30, dalla finestrella all'ultimo piano del palazzo municipale, apparirà la Colombina, che lentamente scenderà verso la sottostante piazza del Popolo, dove ad attenderla ci saranno centinaia di bambini accompagnati dai loro genitori e nonni e il sindaco, Carlo Spagnol, che assieme a Debra darà il via all'edizione 2020 del Carnevale sacilese.

«Dando continuità alla tradizione del volo della Colombina - spiega la presidente Bin - abbiamo voluto sottolineare il forte legame di Sacile con Venezia, riproponendo uno dei simboli più noti di uno dei Carnevali più famosi del mondo. Questo - sottolinea - grazie alla collaborazione con il Gruppo Speleologico di Sacile, iniziata lo scorso anno. È, infatti, grazie alla loro competenza e disponibilità, che siamo riusciti a introdurre nella nostra festa quella che, da ora in avanti, sarà il simbolo del Carnevale sacilese, che, con i suoi 75 anni di storia, è senza dubbio uno dei più antichi delle regione».

In contemporanea, da via Martiri Sfriso, partirà la sfilata, che sarà aperta dal Gruppo Banda e Majorettes di Prata, e poi seguita dai carri, il cui numero è cresciuto di quattro unità rispetto alla scorsa edizione. «Li abbiamo scelti, ancora una volta, - continua Bin - per la cura dei dettagli e per la loro tematicità».

CARRI E GRUPPI MASCHERATI

A stupire il pubblico saranno Il Comitato Colombera di Cusignana (Tv) con Giungla... in allegria; Quelli del carro di Budoia con Turbo... lento della Pedemontana; l'Oratorio San Giovanni Bosco di Annone Veneto con Lo Zoo de Anon; San Rocco Gaiarine con I contadini; il Gruppo gioventù di Maniago con Angeli e Demoni; il Gruppo Fon Fierun Corbanese, La follia della Brexit; il Gruppo carri Bagnolo con I Mariachi; il Gruppo Patronato Don Bosco di Motta di Livenza con Frecce colorate; Gruppo Dal Santo di Prata di Pordenone con The Fabulous 50s; Centro sportivo i Templari C'era una volta Pinocchio; Comitato Gemellaggio Fontanelle con I tre Moschettieri; Amici di Chions con Manny Tuttofare.

PERCORSO DELLA SFILATA

Da via Martiri Sfriso i carri percorreranno poi via XXV Aprile, piazza IV novembre, via Garibaldi, piazza del Popolo, viale Zancanaro, viale Trieste, via Cavour, per tornare in piazza del Popolo. A seguire, alle 16.30, il Concorso mascherine, sotto la Loggia del Municipio, con omaggi offerti dalla Cartolibreria Tavella, premierà i travestimenti più originali. I bambini, suddivisi per età in tre categorie, si sfideranno a colpi di passerelle e, un'attenta giuria, sceglierà i più divertenti.

Qui la presidente Bin, darà appuntamento al secondo momento del Carnevale sacilese, tanto atteso dai bambini: il Martedì grasso, nella corte di palazzo Ragazzoni, dove, dalle 15, regneranno allegria e divertimento con il Veglioncino bebè, per il quale sono aperte le prenotazioni (obbligatorie), allo 0434.72273, per trascorrere un pomeriggio tra canti, balli di gruppo, palloncini, truccabimbi, laboratori, fino alle 18.

Michelangelo Scarabellotto

