Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Un'altra sfida, sia alla salute che alla sicurezza pubblica. Ma soprattutto alla legge. Anzi, a più di una legge. Il popolo no vax tornerà in piazza XX Settembre a Pordenone anche sabato, dopo la manifestazione contestata che una settimana fa aveva sollevato un'ondata di condanna e polemica. L'annuncio, come sempre, è arrivato dal gruppo Telegram che mette in collegamento le diverse anime del movimento che protesta contro i vaccini e l'uso...