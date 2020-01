Ruggine, muffa e scarichi intasati Spogliatoi dell'ex fiera nel degrado

LA PROTESTA

PORDENONE Muffa, scarichi intasati, ruggine e riscaldamento che funziona a singhiozzo. Si presentano così gli spogliatoi dell'ex fiera. Un biglietto da visita poco edificante come hanno segnalato anche sui social alcuni fruitori della struttura di via Molinari se si considera che l'impianto, con annessi servizi, viene utilizzato anche da società che arrivano da fuori città e provincia. E che all'interno, quotidianamente, vengono praticate numerose discipline tra le quali il judo e la ginnastica. Viene inoltre utilizzato da alcune classi scolastiche per l'attività di educazione fisica.

LA SITUAZIONE

«L'ex fiera - sostiene il sindaco Alessandro Ciriani, che ha risposto puntualmente alla critiche che piovevano da più parti - è un immobile che ha bisogno di un intervento drastico. Abbiamo un progetto di riqualificazione complessiva del sito, sia degli impianti interni che dell'area esterna. Lo presenteremo nei prossimi mesi alle associazioni che operano nella struttura. È un progetto che costa molto ma è indispensabile, perché l'impianto mostra impietosamente i segni di anni di mancate manutenzioni straordinarie. Purtroppo, non saremo in grado di effettuare i lavori prima del 2021: stiamo realizzando tante cose e non è possibile fare tutto in un quinquennio. Credo sia comunque una buona notizia che anche l'ex fiera avrà un destino nuovo e che verrà condiviso con chi vi opera quotidianamente». E aggiunge, anche a margine degli ultimi sopralluoghi effettuati con l'assessore Walter De Bortoli: «Riteniamo che la valorizzazione delle strutture sportive comunali e il sostegno alle associazioni sportive siano aspetti significativi per una città che vuol riaffermare il proprio ruolo di riferimento del territorio, perché vogliamo dare ai giovani adeguati spazi per praticare le loro discipline e opportunità aggregative per sviluppare il loro senso civico».

CASI SIMILI

È lunga, andando a ritroso nel tempo e sino all'insediamento dell'amministrazione Ciriani, la lista dei lavori di riqualificazione degli impianti sportivi della città. La piscina, il palazzetto dello sport e la pista d'atletica. Interventi che hanno fatto parte del grande piano di oltre 2 milioni e 800mila euro (soldi provenienti in parte dalla Regione e in parte dal credito sportivo) per adeguare e rinnovare diversi impianti frequentati da migliaia di persone. Nel dettaglio le ristrutturazioni al palazzetto Crisafulli di via Interna hanno riguardato gli spogliatoi e i relativi servizi (sul lato ovest del palazzetto, opposto a via Interna) e i servizi igienici per il pubblico, sia maschile che femminile, del lato est, tutti locali che presentavano evidenti segni di degrado e obsolescenza. Il Comune era inoltre intervenuto mettendo in sicurezza i pannelli della copertura interna, nell'atrio dell'impianto. L'investimento totale è stato di 180mila euro per una struttura che, realizzata nei primi anni '80, è già stata sottoposta a diversi adeguamenti. Terminati anche i lavori di miglioramento strutturale della piscina di viale Treviso, pari a 400mila euro. Gli interventi hanno permesso di stabilizzare il fabbricato tramite l'applicazione di placche sulle travi e la costruzione di un contrafforte esterno. Lavori terminati anche all'impianto Agosti, a fianco del Bottecchia, dove la vecchia pista d'atletica è stata sostituita. Nel piano di ammodernamento dell'impiantistica sportiva cittadina c'è anche il centro De Marchi, con i lavori per il campo di allenamento in erba sintetica che permettono di contenere i costi di manutenzione e rendere sempre e immediatamente praticabile il terreno di gioco usato in modo intensivo. Da qui al 2021 sono previsti ulteriori interventi nelle strutture sportive della città, che l'assessore De Bortoli comunicherà nelle prossime settimane.

Alberto Comisso

