POLIZIA LOCALE

PORDENONE Fermato e denunciato. Un cittadino straniero, del quale non sono state rese note le generalità, è stato sorpreso nei giorni scorsi mentre, all'interno dell'ecopiazzola di via Chiavornicco a Cordenons, in pieno giorno ma con i cancelli chiusi, stava rubando materiale elettrico di valore e quindi facilmente rivendibile. È stato grazie alla segnalazione di un passante che gli agenti della polizia locale di Pordenone-Cordenons lo hanno rintracciato. L'uomo infatti, dopo aver riempito il furgone, era scappato con la refurtiva. Accompagnato al comando, è stato denunciato per furto aggravato. «Ancora una volta i cittadini - si compiace l'assessore Lucia Buna - sono i veri protagonisti del buon esito degli accertamenti svolti dalla Polizia locale. Gli agenti, lo dico con grande soddisfazione, sempre più si sentono di far parte di un corpo che, ben organizzato e gestito dal comandante Massimo Olivotto e dal responsabile del presidio locale Giovanni Rorato, sta dando questi ottimi risultati. Un plauso da parte di tutta l'amministrazione comunale, sempre più soddisfatta degli investimenti fatti, in personale e risorse, affinché Cordenons possa considerarsi una cittadina sicura in ogni situazione».

L'operazione arriva ad un mese di distanza da quella che ha permesso di individuare il responsabile dell'abbandono, in aperta campagna, di numerose lastre di eternit. È stato grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini che un uomo, residente in paese, è stato denunciato. La stessa persona, della quale non sono state fornite le generalità, messo davanti ai fatti ha ammesso le proprie responsabilità. L'esito dell'indagine è stato trasmesso alla Regione e Procura di Pordenone. Come puntualizza l'assessore Buna, «l'abbandono di rifiuti pericolosi è un reato penale». Tutto è partito dalla segnalazione alla Polizia locale, il 17 aprile, della presenza di un significativo numero di lastre di amianto nella campagna di Villa d'Arco. Il sopralluogo degli agenti ha permesso di scoprire non solo un sito dov'era stato abbandonato l'eternit che qualche mezzo pesante, passandoci sopra, aveva pure sbriciolato aumentando notevolmente la pericolosità, ma anche altre quattro discariche, in una zona abbastanza circoscritta, dove qualcuno aveva gettato resti di lavorazioni. Materiale (eternit a parte) che sarebbe potuto essere tranquillamente smaltito nell'eco-centro. Gli altri abbandoni non possono, almeno per adesso, essere attribuiti alla stessa persona.

Alberto Comisso

