CURE INTERMEDIE

PORDENONE Il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria ha consegnato alla direzione un fascicolo che contiene le ultime indicazioni da mettere in campo. Poi si può partire. E il team specializzato guidato dalla dottoressa Anna Maria Conte, è già pronto ad entrare in azione. Entro pochi giorni, al massimo una settimana, in provincia sarà aperta la seconda Rsa dedicata ai pazienti positivi al Covid. Si tratta come già anticipato del polo di Maniago, con i pazienti ora in cura che saranno trasferiti tra San Vito e Azzano Decimo. Saranno inizialmente ricavati venti posti, da destinare sempre a pazienti non più bisognosi di cure ospedaliere oppure in arrivo da residenze per anziani, esattamente come accade oggi all'interno della Rsa di Sacile. La Rsa di Maniago avrà bisogno - in tempi brevissimi - solamente di un restyling, più che altro dell'adeguamento dei percorsi. Ed è proprio su questo punto che insiste la relazione del Dipartimento di prevenzione. Devono essere create corsie separate per garantire il distanziamento, ma si tratta di opere che possono essere eseguite senza troppi sforzi, e soprattutto senza perdere altre settimane. a creazione di una struttura come quella che sarà la Rsa di Maniago ha la funzione di alleggerire la pressione sui reparti Covid non intensivi degli ospedali, e in particolare del Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Il polo maniaghese, infatti, nascerà come struttura a medio-bassa intensità: vi saranno quindi ospitati i pazienti ancora positivi ma che non hanno più bisogno delle cure ospedaliere. Anche nel Friuli Occidentale si è perso tempo. E lo si è perso in polemiche, contrapposizioni e barricate a volte politiche. Già la trasformazione della Rsa di Sacile aveva causato le proteste di comitati e di parte della politica della cittadina sul Livenza, ma ora che il reparto Covid è pieno e aiuta giornalmente l'ospedale, l'eco si è spenta. A Maniago, contro la realizzazione della Rsa Covid, si era mosso il Comune, ma anche in questo caso a dominare sono state le esigenze dettate dalla progressione della pandemia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA