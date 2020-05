RESIDENZE SANITARIE

SAN VITO La Rsa di San Vito al Tagliamento sta per tornare alla sua funzione, cioè quella di raccordo con il vicino ospedale con l'obiettivo di far proseguire la degenza alle persone fuoriuscite da un ricovero per gravi patologie. Ci si prepara quindi a mandare in archivio (si spera definitivamente) uno dei due poli Covid della cittadina, nonché il secondo per numeri e presenze di tutta la provincia di Pordenone. Istituito quando l'emergenza Coronavirus aveva toccato il livello rosso, il reparto era stato trasformato in zona protetta per far spazio ad alcuni pazienti provenienti dall'ospedale di Pordenone, e i malati che vi si trovavano ricoverati in precedenza erano stati sfrattati. Ora però le cose stanno diversamente e nel giro di qualche giorno si tornerà - almeno lì - alla normalità. PIù o meno come prima della rivoluzione voluta dalla direzione dell'azienda saniataria.

LA PROCEDURA

Oggi all'interno della Rsa sanvitese ci sono solamente due pazienti. Si tratta di persone che nel corso dei giorni si sono negativizzate, cioè che hanno ricevuto il doppio esito negativo del tampone di controllo. Hanno sconfitto il Coronavirus e attendono di essere dimessi. Non ci saranno invece nuovi ingressi, anche perché la pressione sui reparti ospedalieri si è notevolmente affievolita. Si tratta solo di attendere i tempi tecnici per le due dimissioni, dopodiché le stanze della Rsa saranno libere da pazienti Covid. La circostanza potrebbe verificarsi già nei prossimi giorni, cioè all'inizio della prossima settimana. A quel punto però non si potrà immediatamente riconvertire a struttura e farla tornare come se niente fosse al suo vecchio scopo. Prima sarà necessaria un'operazione di sanificazione dei locali, che sarà effettuata utilizzando il perossido di ossigeno. Si passeranno al setaccio stanze e spazi comuni, dopodiché sarà strada libera verso il ritorno dei pazienti non-Covid.

L'HOSPICE

Lo stesso progetto riguarda l'hospice che è stato a sua volta convertito in reparto Covid. Al suo interno però ci sono ancora nove pazienti ricoverati e in questo caso si tratterà di attendere almeno sino al 15 maggio. Intanto si sta cercando un'altra struttura in provincia per sistemare eventuali altri pazienti positivi al Coronavirus. «L'urgenza per la necessità di posti letto da dedicare al Covid-19 in Friuli Occidentale è da giorni ampiamente superata. Affinché avvenga a breve il ripristino del servizio, è necessario che fin da subito non vengano effettuati nuovi ricoveri a San Vito, attendendo quindi la negativizzazione degli attuali pazienti per poter riaprire l'hospice a inizio maggio» ha detto il consigliere regionale Tiziano Centis. In realtà servirà almeno qualche giorno in più.

