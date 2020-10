LA GESTIONE

PORDENONE L'esaurimento dei posti nell'area Covid allestita nella Rsa di Sacile in una sola settimana ha riaperto sul territorio la discussione sul tema della necessità o meno di concentrare in una sorta di zone rosse sanitarie i casi di positività e i malati di Covid. La strada di trasformare in ospedale Covid una delle strutture ospedaliere del territorio è esclusa dalla Regione. Una scelta che aveva caratterizzato la gestione dell'emergenza anche nella fase più acuta della scorsa primavera. Per ora - stando alle linee adottate dall'Azienda sanitaria del Friuli occidentale - si proseguirà dunque con il mantenimento della Rsa di Sacile come reparto Covid a bassa intensità in grado di accogliere quei pazienti che non hanno la necessità di essere ospedalizzati ma che presentano invece le caratteristiche per essere accolti in un percorso di riabilitazione come è proprio quello della Rsa.

POSTI ESAURITI

E dunque i diciotto posti della struttura di Sacile continueranno a essere utilizzati a rotazione, proprio sulla base delle esigenze dei pazienti positivi che non necessitano dell'ospedale. «Il fatto che la Rsa sacilese in poco tempo abbia consentito di dare una risposta sul territorio conferma che di una struttura di quel tipo ci fosse necessità», spiegano dalla direzione dell'Asfo. Allo stato i posti sono occupati per la grande maggioranza - a ieri erano 14 su 18 - dagli ospiti anziani di Casa Serena di Torre che hanno dovuto essere per forza di cose trasferiti in seguito al focolaio che ora sembra quasi completamente sotto controllo. Gli altri quattro posti sono occupati invece da pazienti - qualcuno anche giovane - che sono stati dimessi dal reparto Infettivologia dell'ospedale di Udine e che necessitavano di un percorso riabilitativo e di recupero tipico della Rsa prima di poter tornare a casa. Il poco tempo con il quale tutti i diciotto posti sono stati occupati è quindi dovuto all'improvvisa emergenza scoppiata nei giorni scorsi a Casa Serena. Con il miglioramento della situazione - e dopo il periodo previsto per l'isolamento - nel centro anziani di via Revedole a Torre gli ospiti ora a Sacile potranno via via rientrare una volta che i test garantiranno la guarigione avvenuta. L'Azienda allo stato, dunque, non procederà con l'individuazione di altre Rsa sul territorio da destinare a luogo di accoglienza di persone positive o ammalate. Nei casi di necessità, come prevede il piano approntato dall'Asfo, si procederà ad allertare i reparti ospedalieri individuati come fronte per i casi Covid, in primi la Pneumologia (e a seguire la Medicina) dell'ospedale pordenonese. C'è poi un altro fronte sul quale l'Asfo si sta muovendo: la ricerca di eventuali spazi e luoghi da destinare a quelle persone (positive, ma anche senza i sintomi della malattia) che sono costrette all'isolamento a domicilio. Una situazione che spesso non è facile da gestire poiché avviene in case o appartamenti piccoli in cui la persona isolata resta comunque in qualche modo a contatto con altri componenti della famiglia. Nel corso dell'ondata primaverile diversi casi pordenonesi erano stati trasferiti nella struttura di Rivolto che era stata individuata dalla Regione. Stavolta l'Asfo punta a individuare delle soluzioni nel territorio. E per questo sta lavorando alla ricerca di possibili soluzioni con i Servizi sociali dei vari ambiti socio-sanitari territoriali.

