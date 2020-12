ROVEREDO

(L.Z.) L'emergenza sanitaria Covid-19 non annulla le tradizioni. Anche quest'anno, infatti, l'impegno del gruppo di Protezione civile di Roveredo e del Gruppo dei Vigili del fuoco della Base americana non verrà meno. Domani, dunque, Babbo Natale e Sparky (la mascotte dalmata del Fire Department) faranno visita, ai bambini della scuola paritaria Sacro Cuore, della scuola dell'infanzia Il rovere e dell'asilo nido Punto gioco. Gli oltre duecento bambini potranno quindi accogliere Babbo Natale e Sparky e ricevere in dono caramelle e dolciumi. Come sempre, figura importante del sodalizio è il Senior Fire Ispector Lucio Fedrigo, che si è sempre impegnato con entusiasmo per questa iniziativa. «In questo modo si rafforza - commenta il sindaco Paolo Nadal - oltre alla decennale consuetudine, anche la collaborazione e i rapporti di buon vicinato tra i militari Usa e i paesi contermini alla Base. Sia nell'asilo statale che in quello paritario ci sono infatti anche bambini di famiglie di militari americani, che in questo modo apprendono velocemente sia la lingua che le nostre usanze. Ancora una volta si riescono ad organizzare delle iniziative stando distanziati ma non distanti».

