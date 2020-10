RIQUALIFICAZIONE

PORDENONE Alla vigilia dei lavori di riqualificazione del centro di Rorai, che partiranno in primavera, sono i parcheggi la principale preoccupazione dei residenti. E non solamente durante la fase dei cantieri, che vedrà comunque mantenuto lo spazio disponibile sul sagrato della chiesa, ma anche in vista dei futuri lotti di intervento. Ma fra le questioni che i cittadini hanno sollevato in occasione dell'incontro pubblico in videoconferenza di giovedì c'è anche la pericolosità di via Superiore che potrebbe diventare a senso unico, le condizioni della ciclabile in via del Pedron e la richiesta di fognature. Resta inoltre da capire, perché il piano per la sicurezza non è ancora stato predisposto, come saranno organizzati i cantieri e con quali ricadute per il traffico. Tempi e cantieri.

IL PROGETTO

L'iter è alla fase del progetto esecutivo, cui seguirà la gara d'appalto. I lavori, della durata prevista di cinque mesi, dovrebbero partire fra marzo e aprile. Si tratta ha spiegato l'assessore alla Mobilità Cristina Amirante di intervenire prima su una metà di strada, poi sull'altra, infine le intersezioni, che sono dei punti un po' più delicati. A occhio e croce, i primi tre mesi saranno quelli un po' più pesanti. In questo momento non c'è ancora il piano della sicurezza, ma in base all'esperienza dei nostri tecnici possiamo dire che la viabilità probabilmente sarà organizzata con un senso unico alternato regolato da semaforo. Però questa è un'ipotesi: con il progetto esecutivo avremo maggiori informazioni da poter dare.

PARCHEGGI

Con questo primo lotto funzionale, non si perderanno parcheggi, ha spiegato l'amministrazione. Un bacino importante di stalli è costituito dal sagrato della chiesa che, vista la sua complessità, è oggetto di un lotto successivo di intervento, da 600mila euro, che dovrebbe andare spiega l'assessore verso una revisione dello spazio destinato a sagrato e dello spazio destinato a parcheggio. Ma in questo momento non l'abbiamo ancora progettato. Inoltre, è bene che il serbatoio di parcheggi venga mantenuto durante i lavori di questo primo lotto. Intanto è a buon punto la trattativa con la proprietà privata per un comodato d'uso gratuito che consenta di estendere l'area parcheggio situata in via Maggiore, di fronte all'Osteria Mingot.

VIA SUPERIORE

Diverse le problematiche indicate dai cittadini per la strada, che potrebbe dunque essere modificata e diventare a senso unico: In questo momento il progetto prevede il mantenimento del doppio senso ha precisato Amirante . È stato chiesto di valutare la fattibilità di un senso unico che semplificherebbe l'incrocio, ma non è detto che questa verifica sarà positiva. Quindi non c'è un verso in questo momento, e non c'è certezza di fare un senso unico. È soltanto un'ipotesi al vaglio degli uffici. Con buona probabilità resterà il doppio senso.

IL RUMORE

I residenti della piazza temono il rumore che potrebbe derivare dalla nuova pavimentazione in porfido: sicuramente il porfido fa rumore, ma un rumore assolutamente contenuto assicura l'assessore . Adesso il porfido, a differenza di un tempo, viene resinato, quindi non muovendosi, l'effetto rumoroso risulta molto attutito. Ciclabile. Segnalato dai residenti il cattivo stato di manutenzione della ciclabile di via del Pedron, per la quale Amirante spiega che è previsto per il 2021 un di rifacimento del manto della ciclabile e della segnaletica. Fognature. Sempre per la zona più vicina a Porcia, la richiesta di infrastrutture idrauliche deve fare i conti con una gestione a scavalco fra Hydrogea e Lta, che rende necessaria una concertazione fra le due società.

Lara Zani

