Rogo in veranda, le fiamme lambiscono il contatore del gas

INCENDIOPORDENONE Le fiamme si sono sviluppate in veranda bruciando lavello, stracci, veneziane e lambendo il contatore del gas. «È andato tutto bene - dicono i Vigili del fuoco a fine intervento - ma il rischio, proprio a causa di quel contatore, è stato elevato». L'incendio è scoppiato ieri mattina, verso le 11, al quinto piano del palazzo al civico 5 di via Rovereto. Il proprietario, un impiegato pordenonese di 43 anni, da una ventina di minuti aveva lasciato la città per trascorrere la giornata al mare. Le fiamme si sono sviluppate...