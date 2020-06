L'INCENDIO

MANIAGO Un incendio sviluppatosi nella notte tra sabato e ieri ha distrutto un rustico disabitato lungo una laterale di via Marco Polo che conduce al Colvera. L'edificio abbandonato, di proprietà di un ottantenne maniaghese, era utilizzato come rifugio da alcuni balordi e da stranieri. Motivo, questo, che aveva fatto temere ai carabinieri che sotto i resti del tetto crollato potesse esserci il corpo senza vita di una persona. Ma nella tarda mattinata, i vigili del fuoco hanno completato le operazioni di bonifica del luogo, accertando che tra quello che restava del solaio non c'era alcuna vittima.

L'INCENDIO

La richiesta di soccorso è arrivata al centralino dei vigili del fuoco poco prima di mezzanotte: stava bruciando un casolare in periferia. Squadre di vigili del fuoco di Maniago e Spilimbergo, e l'autobotte proveniente da Pordenone, sono arrivati sul posto mentre le fiamme stavano divorando la parte in legno dell'edificio. Poco dopo sono giunti nella zona anche i carabinieri della Compagnia di Spilimbergo e una pattuglia della stazione di Maniago. Via via che il fuoco si spegneva, appariva evidente che l'incendio poteva avere una matrice dolosa o colposa. Il rogo era infatti probabilmente stato innestato da una stufa a legna lasciata accesa, o accesa appositamente per distruggere il casolare.

L'ALLARME

I carabinieri hanno subito appurato che l'edificio era da tempo abbandonato, ma veniva utilizzato come rifugio dove trascorrere la notte, e non solo, da alcuni balordi e anche da qualche extracomunitario che riuscivano a entrare nel casolare dalla parte posteriore, visto che la porta principale non mostrava segni di effrazione. Ma non c'erano testimoni che potessero dire con certezza se al momento dello scoppio dell'incendio all'interno del rustico c'era qualcuno. Ed è a quel punto che, dopo aver chiesto al pm di turno di poter procedere con gli accertamenti, i carabinieri, grazie al contributo dei vigili del fuoco, hanno fatto rimuovere pezzo dopo pezzo i resti del tetto crollato, come pure quelli dei solai dei piani, tutti fatti di legno. Un lavoro per verificare che sotto le macerie non vi fossero resti umani. Nella tarda mattinata di ieri le operazioni di smassamento sono terminate e carabinieri e vigili del fuoco hanno potuto tirare un sospiro di sollievo: sotto le macerie non c'erano resti umani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

