ROGHI IN CITTÁPORDENONE All'ennesimo cassonetto bruciato, con un provvedimento firmato il vicesindaco Eligio Grizzo, in qualità di assessore alle Politiche sociali e su delega del sindaco Alessandro Ciriani in qualità di autorità sanitaria, ha disposto ieri pomeriggio, poco prima delle 17, il trattamento sanitario obbligatorio nei confronti della 25enne di Pordenone alla quale sono stati addebitati gli incendi di venti cassonetti di carta e plastica. È giunta così all'epilogo, grazie alla sinergia tra amministrazione comunale, Azienda...