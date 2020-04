Il parlamentare Walter Rizzetto (FdI) chiede maggior impegno da parte della politica per riattivare sistema commerciale e produttivo. A cominciare dalle valutazioni sulle autorizzazioni della vendita per asporto delle attività di ristorazione. «È necessario ripartire dalle attività che nel rispetto di uno specifico protocollo possano garantire sicurezza - scrive in una nota - Incominciamo dalla ristorazione che già effettua le consegne a domicilio e stabiliamo regole stringenti che andranno rispettate sia dagli operatori che dai clienti. È essenziale un'organizzazione scrupolosa: prenotazione telefonica/online, separazione delle aree, opportuni distanziamenti, disponibilità dei presidi igienici. In questo modo, non solo riattiveremo un settore cruciale per l'economia italiana, ma lo rinnoveremo conferendogli il valore aggiunto di una maggiore professionalità nella consegna degli alimenti in loco, per garantire sicurezza e tutelare gli attori del servizio». Il deputato di Fratelli d'Italia, che è anche coordinatore del Friuli Venezia Giulia per il partito, sollecita pertanto un maggiore impegno della politica nell'individuare specifici piani di messa in sicurezza per poter riattivare il sistema commerciale e produttivo compatibilmente con la situazione di emergenza sanitaria.

