Continua a ritmo serrato nell'ospedale di Pordenone la riorganizzazione dei reparti e la ricerca di nuove aree per posti letto da dedicare ai malati di Covid-19. Nei due primi reparti ad hoc allestiti nelle settimane e nei giorni scorsi il primo nella ex degenza breve della Chirurgia, il secondo in uno dei due piani della Medicina, complessivamente una quarantina di posti letto i posti cominciano a essere insufficienti. E poi, visto che la Terapia intensiva è di fatto al completo, c'è la necessità di allestire posti letto di semi-intensiva. A questo scopo, da oggi, un blocco delle sale operatorie sarà destinato a ospitare altri sei posti letto attrezzati per la ventilazione dei pazienti. La direzione aziendale ha anche deciso di chiudere il reparto della Pneumologia (i pazienti saranno spostati o dimessi) per dirottare medici e infermieri nella sala operatoria o di supporto al reparto Covid della Medicina. Operazioni di riorganizzazione sulle quali il sindacato degli operatori sanitari chiede di essere informato e coinvolto. Capiamo perfettamente sottolinea Pierluigi Benvenuto, Cgil Sanità le necessità dell'emergenza. Ma questi cambiamenti comportano anche riorganizzazioni del lavoro e dei turni delle persone. Se fossimo coinvolti magari si riuscirebbe a organizzare meglio tutto ciò che serve. Non ultimi turni e orari che vengono sconvolti con la chiusura di un reparto e l'avvio di altre aree per letti Covid. In realtà la direzione ha convocato un vertice sulla sicurezza per il 3 aprile, mentre per il 7 è previsto un incontro con le Rsu. E' troppo avanti- sottolinea il sindacato siamo in emergenza. Inoltre, resta la preoccupazione per i dispositivi di protezione individuale. Sembra siano centellinati. E questo non è un problema solo negli ospedali». (DL)

