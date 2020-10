LA PIAZZA

PORDENONE Partenza in settimana per i lavori che trasformeranno gli storici Magazzini del lavoratore nella nuova sede di Hydrogea: un progetto da un milione 38 mila euro che dovrebbe essere completato entro 240 giorni e, con tutta probabilità, già alla fine di maggio, così da poter effettuare entro giugno il trasferimento dagli uffici di piazzetta del Portello, dove la partecipata del Comune si trova in affitto. Si tratta di un obiettivo - ricorda il presidente della partecipata Giovanni De Lorenzi - che ci eravamo prefissati già nel 2017, ma il fabbricato sul quale avevamo messo gli occhi era sotto pignoramento, chiuso da tempo e in condizioni non consone, e dunque si sono rese necessarie procedure complesse. Alla fine, siamo arrivati all'acquisto nel dicembre del 2018, e martedì scorso alla consegna dei lavori.

LA STRUTTURA

L'edificio - spiega l'architetto incaricato Paolo Cescutti - è una testimonianza del razionalismo italiano dell'architetto pordenonese Giovanni Donadon, che ha progettato anche l'ospedale civile, il Teatro Verdi ed edifici residenziali come quello davanti all'Istituto Don Bosco e in piazza Risorgimento. E' un'operazione di recupero non solo funzionale, con il passaggio dalla funzione commerciale a quella direzionale, ma anche di ripristino dello stile razionalista della facciata, che era stata modificata negli anni Ottanta e Novanta, con il ritorno alle finestre originarie al posto delle vetrine. Azzardata la scelta del colore, per una questione di visibilità, ma anche per riprendere la tonalità delle piastrelline di mosaico delle colonne al piano terra. Gli spazi interni comprenderanno, oltre agli uffici, una piccola sala conferenze da 40 posti.

L'AREA

L'opera, ha sottolineato il presidente, si inserisce nel contesto della rigenerazione di tutta l'area che comprende piazza Duca d'Aosta e viale Marconi ed è anche, sottolinea l'assessore Cristina Amirante, il primo esempio di applicazione delle norme del Piano regolatore sulle fasce verdi antinquinamento. «Si recupera un edificio abbandonato da anni ha rimarcato Ciriani - che per i pordenonesi ha un significato storico, identitario e affettivo. Un recupero in una piazza Duca d'Aosta che diventerà una delle più verdi di Pordenone e di un viale Marconi che, nonostante le polemiche, viene riqualificato e migliorato. Qui come nella vicina via Cavallotti le vetrine sfitte sono rimaste poche. Quando il pubblico investe sulla città, investe anche il privato. Oltretutto portare dipendenti e utenza in più dovrebbe dare anche una mano alle attività commerciali dei dintorni. Ciriani sottolinea inoltre che Hydrogea ha colto il nostro impulso a investimenti senza precedenti per creare le fognature, fondamentali per una politica green fatta di sostanza. Attualmente la partecipata è in affitto in piazza del Portello. La nuova sede sarà di proprietà, permettendo sul lungo termine anche risparmio di denaro pubblico. Viale Marconi. In questo momento, spiega l'assessore, sia il cantiere di Hydrogea che quello comunale stanno operando nel tratto fino a via Vespucci.

ALTRI INTERVENTI

Sempre per quanto riguarda viale Marconi, dovrebbe essere vicina la riqualificazione dell'immobile della ex Murrina da parte del fondo che lo ha acquisito, mentre un altro progetto dell'amministrazione riguarda i due edifici fatiscenti di piazza Duca d'Aosta, tra il «Barbasucon» e il panificio, di proprietà privata: Vorrei capire è l'idea del primo cittadino - se sia possibile, da un punto di vista statico, abbatterli per aprire un varco che metterà in comunicazione le piazze Costantini e Duca d'Aosta.

Lara Zani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA