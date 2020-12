LA STORIA

PORDENONE Perde il documento d'identità, l'abbonamento dell'autobus e i soldi che aveva con sé. Ritrova tutto, senza che mancasse all'appello un solo centesimo, nella cassetta della posta. A Natale, si sa, si diventa tutti un po' più buoni. Anche se quest'anno, a causa dell'emergenza Covid-19, tante cose sono cambiate, tra tutte il rapporto tra le persone. La bontà d'animo, però, non si inventa. Non sboccia all'improvviso, è qualcosa di spontaneo che cresce e matura con il tempo. Che si coltiva negli anni.

Giulia e Alice sabato pomeriggio, in centro a Pordenone, hanno trovato qualcosa a terra. Non sono rimaste indifferenti di fronte a quel documento d'identità che apparteneva ad una ragazzina, magari loro coetanea. In quella bustina di plastica c'erano anche l'abbonamento dell'autobus e dei soldi. Non si sono tenute niente. Avrebbero potuto farlo, nessuno le avrebbe viste. Con il denaro avrebbero potuto comprarsi qualcosa per loro, togliersi un piccolo sfizio. Non l'hanno fatto. Anzi, dopo aver raccolto il tutto da terra hanno preparato un bigliettino: un semplicissimo post-it giallo e hanno scritto di getto. Pensando a quella ragazzina che, una volta a casa, non avrebbe più trovato documento, abbonamenti e soldi. E sarebbe stata costretta pazienza per i soldi a rifare tutto. «Ciao, abbiamo trovato questo per terra in centro. Abbiamo pensato di portartelo a casa. Un saluto, buon Natale». Firmato Giulia e Alice. Nulla di più, niente che potesse far risalire alla loro identità. Così la madre di quella ragazzina, che sabato aveva perso in centro a Pordenone documenti e soldi, ha pensato di lanciare un appello su Facebook: «Ci terrei a ringraziarle di cuore per il gesto di onestà. Se vi riconoscete - si legge nel messaggio che ieri compariva su diverse pagine social - contattatemi su Facebook. Grazie, bellissimo gesto». Il post, com'era prevedibile, è stato condiviso da decine di persone, che hanno apprezzato effettivamente la bellezza di quel gesto e che, al contempo, hanno voluto ampiamente diffondere il messaggio. Sperando che lo stesso, come spesso succede usando i social network, potesse giungere a Giulia e Alice.

È stata la mamma a raccontare nei dettagli l'accaduto: «Sabato pomeriggio mia figlia Giulia ha smarrito il suo documento d' identità, l' abbonamento dell'autobus e soldi (restituiti tutti, non mancava nulla) in centro a Pordenone. Siamo andati a fare la denuncia e tornando a casa abbiamo trovato il tutto nella cassetta della posta, accompagnato da questo biglietto firmato Giulia e Alice: ragazze o donne che mia figlia non conosce». Nessuna delle due ha fatto quel gesto per ottenere qualcosa in cambio. È stato qualcosa di spontaneo, partito dal cuore. Senza secondi fini. Avrebbero potuto suonare il campanello, lasciare in quel biglietto scritto a mano un qualsiasi riferimento. Magari un semplice recapito telefonico di una delle due. Giulia e Alice hanno riportato tutto a casa della proprietaria. Hanno seguito le indicazioni contenute nel documento d'identità della ragazzina e, senza dare nell'occhio, non hanno fatto altro che lasciare un semplicissimo post-it. Un piccolo gesto, che magari per loro sarà potuto sembrare scontato. Ma che, invece, ha fatto tirare un grande sospiro di sollievo a madre e figlia. Ormai rassegnate al fatto di dover rifare i documenti. Pazienza i soldi, il problema vero erano la carta d'identità ed eventualmente l'abbonamento dell'autobus. Che, per fortuna, sono finiti nelle mani giuste: quelle di Giulia e Alice che, senza pensarci due volte, hanno fatto quello che qualunque persona avrebbe dovuto fare. In silenzio, senza vantarsi di nulla e, soprattutto, senza pretendere niente in cambio. Una storia a lieto fine, con tanto di augurio di un felice Natale. Cosa chiedere di più?

