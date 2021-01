NUOVE ZONE

PORDENONE Da lunedì e per cinque giorni il Friuli Venezia Giulia tornerà a essere zona gialla. Per la regione, in realtà, non si tratta di un cambio di colore in quanto già prima di Natale - e dunque prima dell'applicazione delle regole più rigide legate proprio al periodo natalizio - era stata classificata in area gialla. Nonostante alcuni dati considerati ad alto rischio (soprattutto l'occupazione dei posti letto sia in area medica che in terapia intensiva) a salvare la fascia gialla è stato l'ormai famoso Rt (l'indice legato alla contagiosità di ciascun infetto) che resta a 0,91, cioé sotto l'uno. Soglia che consente di non finire nella più rigorosa zona arancione. Con la prossima settimana, dunque, bar e ristoranti potranno riaprire anche se fino alle 18 con le regole previste sul servizio ai tavoli e sull'asporto e sul delivery. Sul fronte della scuola nulla cambierà: per gli istituti superiori rimarrà la didattica a distanza fino al 31 gennaio, così come previsto dalla recente ordinanza firmata dal presidente Massimiliano Fedriga. Dall'inizio della prossima settimana 5 giorni gialli poi weekend arancione. Il nuovo monitoraggio della cabina di regia del ministero della Salute valuterà la situazione. E in ogni caso nei prossimi giorni ci sarà il nuovo dpcm che sarà in vigore dal prossimo 16 gennaio. Perciò le norme potrebbero ancora una volta cambiare.

I NUMERI

Via libera al giallo nonostante i dati preoccupanti sulla pressione ospedaliera. Rispetto all'occupazione dei posti letto la regione - nel report aggiornato al 6 gennaio che ha guidato la destinazione di colore - supera l soglia di allarme con il 35% nelle terapie intensive e con il 51% nelle aree mediche a fronte dei tetti fissati al 30 e al 40% per le rispettive categorie. L'indice Rt allo 0,91 (dunque sotto l'uno che è la nuova soglia per rimanere gialli) evidentemente è ritenuto in miglioramento: dalla prossima settimana si capirà, infatti, quanto avranno influito le restrizioni rosse natalizie.

BAR E RISTORAZIONE

«Dopo parecchia confusione sui colori e sui periodi potremo avere almeno cinque o sei giorni filati in cui si potrà lavorare. Pur sempre con le limitazioni previste dai decreti e delle ordinanze regionali. Ma almeno abbiamo una certezza, non è molto ma è già qualcosa». Allarga le braccia sconsolato Fabio Cadamuro, rappresentate della categoria di baristi ed esercenti di Confcommercio Pordenone. «È una piccola boccata d'ossigeno in un periodo difficilissimo in cui ci arrabattiamo tra ristori che non arrivano e chiusure. Davvero il settore dei bar e della ristorazione è quello più penalizzato». E anche giovedì e ieri, nonostante fossimo in giallo sono stati pochissimi i ristoranti che hanno deciso di riaprire. «Troppe le incertezze», insistono gli operatori. Mentre i negozi potranno continuare a rimanere aperti, salvando così i saldi. Oggi e domani invece tutta Italia sarà arancione. Oggi in città il mercato ci sarà. E ieri sera a Piancavallo albergatori, ristoratori e maestri di sci hanno organizzato una fiaccolata statica per sottolineare le pesanti difficoltà dovute alla chiusura degli impianti.

NUOVO DECRETO

Da lunedì, con il ritorno al sistema delle fasce, si comincerà a lavorare al nuovo dpcm, anche se l'impostazione è già chiara ed è quella di prorogare la maggior parte delle restrizioni fino al 31 gennaio. Verrà confermato il divieto di spostamento tra le regioni e il coprifuoco alle 22, così come la chiusura alle 18 dei bar e ristoranti nelle zona gialle. Non è ancora definito se rimarrà o meno la deroga per la visita a parenti e amici mentre dovrebbero rimanere ancora chiuse palestre e piscine.

D.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA