Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

RITORNO IN CAMPOPORDENONE Lo Studio medico solidale di Pordenone tornerà a fornire da oggi visite mediche specialistiche, dopo che la pandemia aveva reso necessaria la temporanea sospensione delle attività. Al servizio potranno avere accesso le famiglie meno abbienti, residenti nei comuni di Pordenone e della provincia, che spesso rinunciano ad accedere alle visite a causa dei costi elevati. Lo Studio medico solidale si trova in via San...