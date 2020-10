Il Comune, tramite la società Hera che gestisce gli impianti, avvia la ritinteggiatura di oltre 1600 pali dell'illuminazione pubblica in tutta la città. Per completare i lavori, naturalmente, ci vorrà tempo. Si parte la prossima settimana dalle vie Musile, Bellasio, San Daniele, Baracca, Treviso e Passo. La ritinteggiatura interesserà i lampioni che più necessitano di intervento. Erano tanti anni che in città non veniva fatto un intervento del fgenere, soprattutto su quei lampioni che non sono stati cambiati ma che sono stati posti diversi anni fa. «Un'operazione che contribuisce al decoro urbano» spiega l'assessore Amirante. I lampioni verranno ritinteggiati solo in due colori, grigio antracite chiaro e acciaio argento, per concorrere a un'immagine armonica dell'ambiente urbano. Non c asa l'amministrazione comunale ha puntato già da tempo a riqualificare il decoro urbano sia in centro città che nelle periferie. Tra le operazioni più riuscite il recupero di alcune aree verdi all'interno dei parchi urbani che sono uno dei biglietti da visita della città. Ora tocca ai pali dei lampioni, un lavoro che sembra da poco ma che in realtà avrà i suoi effetti.

