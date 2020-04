RITI RELIGIOSI

PORDENONE Si va verso una Pasqua mai vista. Lungo il cammino di preparazione vengono cancellate la processione delle palme e la distribuzione degli ulivi benedetti. Nessun rito comunitario neppure durante la Settimana santa. Così, al parroco pratese don Pasquale Rea, è venuta un'idea del tutto speciale: domenica 12 messa in streaming, ma irradiata dagli altoparlanti dello stadio comunale. Sarebbe stato un momento di unione davvero unico confessa il sacerdote e ne abbiamo discusso a fondo. Però, complici i lavori di sistemazione degli impianti, avrebbero potuto sorgere pericoli per la salute di operai e tecnici. Così abbiamo rinunciato al progetto. In ogni caso, nelle canoniche del Friuli Occidentale la fantasia non manca: si va dai droni ai videomessaggi, passando per i pellegrinaggi delle icone sacre.

Domenica alle 11, nella cappella della Curia, monsignor Giuseppe Pellegrini presiederà la messa, teletrasmessa da Il 13. Al termine affiderà a Dio la Chiesa diocesana attraverso uno speciale atto di consacrazione e benedirà la città. Niente ulivi. Alle 16.30 il vescovo sarà in streaming sul canale Youtube della Pastorale giovanile. Lunedì alle 18 il presule si sposterà nell'azienda Savio Macchine Tessili per una celebrazione dedicata al lavoro, sempre con l'ausilio della diffusione in rete. Martedì alle 11, all'istituto Vendramini, messa privata per gli studenti, con gli stessi criteri. Discorso analogo mercoledì alle 11, nella sede della Protezione civile di Pordenone: in questo caso il rito sarà in comunione con i volontari.

A Prata don Rea ha dovuto rinunciare allo stadio, ma la tecnologia gli è venuta in soccorso per altre iniziative. Utilizzando i videomessaggi e le opportunità offerte da whatsapp commenta raggiungo quotidianamente i componenti dei diversi gruppi parrocchiali con il commento sul Vangelo. Dal canto loro, i 15 ministri straordinari della Comunione mantengono saldo il rapporto con gli anziani, mentre un nucleo di giovani volontari si occupa della spesa a domicilio. A Spilimbergo monsignor Giorgio Bortolotto ha mobilitato i catechisti: via smartphone tengono i canali aperti con i bambini, per promuovere riflessione e preghiera in famiglia. Insieme, grandi e piccoli hanno poi costruito una sorta di manifesto sul significato dello stare in casa e sui luoghi domestici riscoperti in questo modo. Nel complesso vengono coinvolte quasi 500 famiglie, un vero record di partecipazione. Schema simile ad Azzano Decimo, a cura di don Aldo Moras, strizzando l'occhio alle tante possibilità offerte da Youtube e Facebook. Questi giorni drammatici ha detto il prete - non hanno fermato la comunicazione: attraverso messaggi e immagini è stato possibile realizzare una comunione di anime. Quando ne usciremo forse sapremo apprezzare meglio le cose semplici e genuine. Non è mancata ai fedeli la possibilità di assistere via computer alla messa celebrata dai locali della scuola materna. Il parroco avianese don Franco Corazza manda sistematicamente al suo popolo, tramite whatsapp, una riflessione sul Vangelo. Sul piano pratico, affinché la comunità si senta solidale, invita tutti a entrare almeno un momento in chiesa per dire una preghiera e accendere una candela.

Monsignor Orioldo Marson a Vallenoncello, sempre attraverso il canale Youtube, grazie alla competenza tecnica di alcuni parrocchiani ha potuto abbinare un toccante messaggio di speranza alle insolite immagini riprese da un drone che si librava in volo sulle case della frazione naoniana. Don Giorgio Furlan, di San Francesco-Cappuccini, non ha rinunciato all'ulivo. Con la complicità di un amico fornaio ha fatto preparare una serie di colombe pasquali. A Roraigrande viene assicurata la consegna delle borse della spesa, mentre a Tiezzo don Matteo Lazzarin ha imitato Papa Francesco, portando il crocifisso in processione di fronte a tutti i capitelli.

Pier Paolo Simonato

