PORDENONE Slitta di un giorno l'avvio della campagna vaccinale in Friuli Venezia Giulia. Le circa 12mila dosi vaccinali attese per ieri non sono arrivate, l'arrivo è previsto per oggi. «La campagna partirà il 31 gennaio», ha annunciato ieri la Regione. Il ritardo, ha precisato, «pone tutta una serie di azioni e verifiche che stiamo facendo: prima di tutto il ribaltamento di un giorno delle prenotazioni». Ma, ha aggiunto, Ma «non è il momento di fare polemiche in quanto siamo nelle condizioni in cui le cose cambiano da un'ora all'altra». Il ritardo nella consegna dei vaccini determinerà la riprogrammazione al 3 gennaio prossimo della somministrazione delle dosi alle persone che si erano messe in lista per la giornata di oggi. Lo hanno comunicato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e il vice con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. «Ne deriva quindi - concludono Fedriga e Riccardi - che la campagna vaccinale anti-Covid prenderà il via giovedì 31 dicembre e che il ritardo non avrà conseguenze sulle prenotazioni effettuate per le date successive al 30 dicembre. Per le case di riposo, la cabina di regia nazionale sta pensando come superare il consenso informato che per gli ospiti sta creando non pochi problemi. «Sarebbe facile dire - ha concluso Riccardi rispendendo alal gil regionale che lamentava la mancanza di precise linee guida - che tutte le polemiche riguardano informazioni che mancano dal Governo e non dalla Regione; preferisco invece non adottare questa linea, perché quando si è in emergenza è normale che ci siano dei problemi e compito delle persone a cui spetta prendere le decisioni è quello di risolvere le criticità». Intanto ieri il call center del Cup è stato preso d'assalto ed era difficile prendere la linea.

