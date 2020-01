RITARDI IN CLASSE

PORDENONE Sono arrivati da poco nelle scuole i nuovi insegnanti di sostegno, 21 cattedre tra tutti gli ordini di scuola e altri spezzoni orari, di insegnanti senza specializzazione autorizzati dall'Ufficio scolastico pagati dal ministero e altri ancora con contratti regionali.

Fin dall'inizio dell'anno scolastico si era capito che gli insegnanti di sostegno non erano sufficienti. Da qui una mobilitazione pressoché trasversale che ha portato i suoi frutti. Eppure ciò non basta, c'è ancora molto da fare.

ORGANICO RIDOTTO

«Chiediamo un aumento dell'organico di potenziamento della scuola dell'infanzia fa sapere Antonella Piccolo, segretaria provinciale della Cisl scuola ma anche il potenziamento dei posti di sostegno. Stiamo facendo continue pressioni affinché al più presto possibile si svolgano le prove del concorso ordinario e straordinario, poiché le scuole necessitano di insegnanti stabilizzati per dare continuità didattica».

Si prevede che circa duecento insegnanti concorreranno al concorso riservato e un migliaio a quello ordinario a cui parteciperanno sia i neolaureati che il personale con servizio. «Abbiamo presentato degli emendamenti - ribadisce Piccolo - per far partecipare i docenti che maturano l'annualità in corso, i docenti dei Centri di formazione professionale di competenza regionale, gli insegnanti di religione, poiché l'ultimo concorso dedicato risale a 15 anni fa».

LE STABILIZZAZIONI

Si tratta di docenti che vivono nel precariato e hanno diritto a trovare una stabilizzazione. Ma la scuola lamenta situazioni ancora difficili, come dimostra la petizione a cui hanno aderito tutte le sigle sindacali per spingere alla partecipazione del personale facente funzione Dsga (responsabile servizi amministrativi, la carica amministrativa più alta) con 36 mesi di esperienza ad un concorso riservato. Inoltre, proprio di recente si sono svolte le prime prove del concorso ordinario per i Dsga destinati a coprire le scuole scoperte. In questo modo dopo l'ondata dei nuovi dirigenti, finalmente anche sul fronte amministrativo si potrà respirare, dopo anni, in cui i dirigenti e le segreterie hanno dovuto fare i salti mortali con un incremento esponenziale del carico di lavoro.

LE GRADUATORIE

Dopo le proteste per l'assegnazione delle supplenze nelle scuole che non sono arrivate alla casella mail dell'interessato contemporaneamente, penalizzando gli insegnanti, la Cisl ha inoltre spinto per trasformare le graduatorie di istituto in provinciali, in modo da procedere contemporaneamente alle assunzioni a tempo determinato. Inoltre, si aprirebbero maggiori possibilità, in quanto un docente potrà scegliere tra tutte le scuole della provincia e non solo trenta. Questo snellirebbe il lavoro delle segreterie che hanno dovuto destreggiarsi tra chiamate da terza fascia e messe a disposizione. Diversi i docenti che hanno trovato occupazione mandando la messa a disposizione alle scuole medie e superiori del territorio.

Sara Carnelos

