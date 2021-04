Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SOSTEGNOPORDENONE Anche osmize e frasche beneficeranno delle misure di sostegno previste dalla Regione per i settori produttivi messi in crisi dal Covid. Lo ha spiegato ieri in Seconda commissione del Consiglio regionale l'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini ricevendo il parere positivo unanime. «Insieme a loro ha spiegato - proporrò nella riunione di Giunta che darà il via libera definitivo al provvedimento...