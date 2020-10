ANNO DIFFICILE

PORDENONE Electrolux Professional, cala ancora il mercato sia italiano che internazionale delle apparecchiature professionali. Le difficoltà che continuano a caratterizzare il comparto internazionale del turismo frenano la domanda dei grandi elettrodomestici destinati ad alberghi, ristoranti, bar e grandi collettività. Una situazione che ha spinto la società svedese - negli ultimi mesi si è concluso il processo che ha portato alla divisione societaria da Electrolux consumer - a prevedere circa duecento esuberi a livello globale. Per ora gli esuberi sarebbero concentrati in particolare in Usa e in Thailandia. La riorganizzazione sfiora l'Italia dove comunque, negli ultimi mesi, l'occupazione è diminuita di una ventina di addetti a causa del normale turnover. I dipendenti del comprensorio produttivo di Vallenoncello - dove c'è il quartier generale del gruppo Professional che opera in diversi Paesi - sono infatti passati dai 1018 ai 997. Una riduzione come si è detto fisiologica dovuta al mancato turnover di lavoratori andati in pensione. Ma ciò che più preoccupa il sindacato dei metalmeccanici (ieri si è tenuto un incontro tra le organizzazioni sindacali e il vertice del gruppo per fare il punto della situazione non facile) è la domanda di mercato che continua a essere molto bassa. Il mercato italiano, che per il fatturato della società vale per circa il 50 per cento, è calato quasi del 40 per cento nei mesi scorsi. L'estate ha certo visto una ripresa ma troppo debole per recuperare. E i timori riguardano le nuove restrizioni anti-Covid al settore della ristorazione. Non stanno meglio gli altri mercati internazionli con la domanda Usa che ha toccato -65 per cento. Anche il mercato asiatico ha toccato un -40 per cento.

NUOVA CASSA

In una situazione così pesante nei prossimi mesi si dovrà procedere con un incremento dell'utilizzo della cassa integrazione. Che riguardarà anche i colletti bianchi e non solo gli operai addetti alla produzione. Tra gli amministrativi, per altro in seguito all'inasprirsi dell'emergenza sanitaria, una buona parte sta operando in smart working. Nell'incontro di ieri è stato proposto anche di aprire una mobilità volontaria attraverso l'attivazione della Naspi incentivata. Un modo soft per evitare di giungere a una eventuale - per ora scongiurata - dichiarazione di esuberi forzosi anche a Vallenoncello.

d.l.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA