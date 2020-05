IN BILICO

PORDENONE Chi può godere di uno spazio all'aperto e chi invece è costretto ad accogliere i clienti al chiuso. A quasi una settimana dalla riapertura dei ristoranti, Pordenone è divisa esattamente a metà: e se per i primi gli affari hanno subìto una contrazione fisiologica e tollerabile, per i secondi è notte fonda. E la crisi ha già iniziato a mordere per davvero. All'alba del primo fine settimana di libertà, infatti, i ristoratori della città e della provincia vivono due situazioni separate. «Ho i miei ristoranti pieni», spiega infatti Carlo Nappo, chef della Catina ma anche del Podere dell'angelo di Visinale di Pasiano. Ovviamente si parla dei posti disponibili, circa la metà di quelli pre-Covid. In questo caso a fare la differenza è la disponibilità di dehors. Situazione simile al Piazzetta San Marco 13, a Pordenone. Da ieri, ad esempio, sono iniziate le operazioni per misurare gli spazi aggiuntivi in piazzetta Calderari. E le prenotazioni fioccano proprio grazie ai tavolini all'aperto. Chi non dispone di spazi esterni, invece, soffre le prime avvisaglie della crisi, dovuta principalmente alla necessità di ridurre i coperti per rispettare le norme anti-contagio.

IN DIFFICOLTÀ

Ieri hanno riaperto la prosciutteria Dok di piazza della Motta e il Cavaliere perso. Il ritmo è ancora rallentato e le prenotazioni per il week-end sono inferiori a quelle di altri locali. La stessa situazione la si vive ad esempio alla Vecia osteria del Moro. Altro esempio emblematico, il ristorante La Ferrata, una delle mete preferite dai pordenonesi in tempi normali. «Adesso però le persone sono più intimorite di stare negli spazi chiusi», spiegano dall'interno del locale. Ed è un problema comune, dal momento che tutti gli studi sull'epidemia prediligono le zone aperte e arieggiate per combattere il rischio del contagio.

SOLUZIONI

Ecco perché, oltre alla possibilità di allargare i plateatici, all'orizzonte potrebbe esserci anche un'altra soluzione. Alcune piccole strade cittadine potrebbero essere chiuse in alcune fasce orarie proprio per permettere ai titolari dei locali di allargarsi. È il caso ad esempio di via Gorizia, la strada che da corso Vittorio Emanuele porta al bronx e infine a via Pola. Su quella piccola strada si affaccia proprio la Ferrata. Il provvedimento è allo studio.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA